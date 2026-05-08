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Europa League: Prinz William gibt auf den Rängen Vollgas
Royaler Jubel auf den Rängen
Prinz William trällert «Sweet Caroline»
So ausgelassen sieht man Prinz William selten! Der Grund: Sein Herzensverein Aston Villa steht im Finale der Europa League.
Publiziert: 16:55 Uhr
|
Aktualisiert: 17:54 Uhr
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Gianfadri Conrad
Video-Redaktor Sport
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