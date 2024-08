Martin Fuchs siegt in Dublin auf Conner Jei. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Martin Fuchs gewinnt auf Conner Jei den Grossen Preis des CSIO Dublin. Der 32-jährige Zürcher setzt sich im Stechen gegen sechs weitere im Normalparcours fehlerfrei gebliebene Paare durch.

Gegenüber dem zweitklassierten Iren Mark McAuley auf Lady Amaro ist Fuchs im Stechen um fünf Hundertstel schneller. Zwei weitere Hundertstel zurück belegt der Amerikaner Aaron Vale auf Carissimo den 3. Platz.

Fuchs, der zuletzt an den Sommerspielen in Paris im Normalparcours wegen eines Fehlers am letzten Hindernis das Stechen um die Medaillen verpasst hatte, sichert sich mit seinem Sieg in der mit einer halben Million Euro dotierten Prüfung den Sieger-Check über 165'000 Euro.