Zoe Maruccio und Syra Schmid holen sich an der Voltige-WM in Bern die Silbermedaille. Bei den Juniorinnen sichert sich Mara Hofer ebenfalls Silber.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nach Bronze am Freitag im Gruppen-Voltigieren sichert sich die Schweiz an der Elite-Weltmeisterschaft im Voltigieren in Bern auch am zweiten Tag eine Medaille. Das Berner Duo Zoe Maruccio/Syra Schmid gewinnt in der Kategorie Pas-de-deux nach einem spannenden Kürfinal Silber.

Auf Latino vom Forst CH, longiert von Michael Heuer, müssen sie einzig dem deutschen Duo Diana Harwardt/Peter Künne den Vortritt lassen. Bronze geht an dessen Landsfrauen Gisa Sternberg/Linda Otten.

An der Voltige-Europameisterschaft der Nachwuchskategorien, die an derselben Veranstaltung ausgetragen wird, gewinnt die Zürcherin Mara Hofer im Einzelwettbewerb der Juniorinnen ebenfalls Silber.