Die Sauber-Stimmen

Teamrepräsentant Alessandro Alunni Bravi: «Ein positiver Tag für das Team, denn wir haben die Bestätigung erhalten, dass das Upgrade-Paket, das wir nach Ungarn mitgebracht haben, die erwarteten Verbesserungen gebracht hat. Valtteri nutzte die Streckenzeit optimal und setzte unsere Q2-Strategie effektiv um. Er verpasste das Q3 nur knapp. Der Hauptunterschied zwischen uns und den Top 10, einschliesslich Lewis Hamilton, lag im zweiten Hochgeschwindigkeitssektor, der für uns nach wie vor eine Schwachstelle darstellt. Schwieriger gestaltete sich die Session für Guanyu, der das Q2 nur um zwei Zehntelsekunden verpasste. Trotz der gleichen Strategie mussten wir seine zweite Runde im ersten Stint im Q1 abbrechen und im zweiten Stint konnte er sich keinen Platz im Q2 sichern.»

Valtteri Bottas (12.): «Ich bin zufrieden damit, wie es heute gelaufen ist. Ich habe das Gefühl, dass wir alles aus dem Auto herausgeholt haben. Das ist definitiv ein gutes Gefühl und ein Schritt in die richtige Richtung im Vergleich zu den letzten Qualifyings. Wir waren wirklich nah dran am Q3. Mit Blick auf morgen denke ich, dass wir in einer guten Position sind, um um Punkte zu kämpfen. Auf dieser Strecke ist es ziemlich schwierig, zu überholen, was die Verteidigung recht einfach machen sollte – hoffentlich werden wir auch in der Lage sein, anzugreifen und uns in die Top Ten vorzukämpfen. Das muss das Ziel sein.»

Guanyu Zhou (18.): «Meine letzte Runde im Trockenen war sauber, aber ich kämpfte mit der Balance und der Rotation, was dazu führte, dass ich das Q2 knapp verpasste. Insgesamt fühlte sich das Auto besser an, und wir sehen einige Fortschritte, vor allem mit der Entwicklungsrichtung, die das Team eingeschlagen hat, und den Teilen, die hier am Auto von Valtteri eingeführt wurden.»