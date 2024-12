1/5 Saftige Strafe für Charlotte Dujardin. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Charlotte Dujardin hat ein Pferd 24 Mal geschlagen

Nun ist die Strafe für die dreifache Olympiasiegerin bekannt

Sie wird für ein Jahr gesperrt und muss 10'000 Franken Busse bezahlen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Charlotte Dujardin (39) ist dreifache Olympiasiegerin und eigentlich eine Ikone im Dressurreitsport. Doch seit dem Sommer schwebt eine dunkle Wolke über ihrer Karriere. Kurz vor den Olympischen Spielen in Paris (FR) tauchte ein Video von der Britin auf, in welchem sie innert einer Minute 24 Mal mit einer Gerte auf ein Pferd drescht. Die Konsequenz: Sie musste ihre Teilnahme wegen des Vorwurfs der Tierquälerei zurückziehen und wurde provisorisch gesperrt.

Rund ein halbes Jahr später folgt nun die offizielle Strafe. Wie der Weltverband für Pferdesport (FEI) mitteilt, wird Dujardin für ein Jahr gesperrt. Zudem muss sie eine Geldstrafe in der Höhe von 10'000 Franken bezahlen. Die Sperre gilt rückwirkend ab Beginn ihrer vorläufigen Sperre, was bedeutet, dass Dujardin ab Juli 2025 wieder an Wettkämpfen teilnehmen darf.

Auch die britischen Reitverbände haben auf die Strafe reagiert. Sie schliessen die Dressurreiterin von den nationalen Wettbewerben und Trainingsveranstaltungen aus.

Es ist die späte Strafe für ein Vergehen, das Dujardin vor zweieinhalb Jahren begangen hat. Der holländische Anwalt Stephan Wensin, der im Namen einer Sponsorin die Beschwerde bei der FEI eingereicht hatte, erklärte, dass damals eine 19-jährige Reiterin die Aufnahmen gemacht habe. Darauf zu sehen: Eine Reiterin, die auf einem Pferd trabt und Dujardin, die daneben steht und das Tier schlägt.

Dujardin selbst gab an, dass das Video vier Jahre alt sei. So oder so ist es eine schreckliche Tat, die für eine Welle der Empörung im Reitsport sorgte. Und nun mit einer saftigen Strafe belegt wird.