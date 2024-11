Herber Schlag für St. Gallen als CSIO-Austragungsort. Der Weltverband macht bei der Longines League of Nations künftig einen Bogen um die Ostschweiz.

1/4 Die Zeit des CSIO St. Gallen als Austragungsort der League of Nations ist abgelaufen. Foto: CSIO St. Gallen/Katja Stuppia

Andrea Cattani Redaktor Sport

Es ist eine bittere Nachricht für Schweizer Pferdesport-Fans: St. Gallen fliegt als einer der vier Austragungsorte der Longines League of Nations aus dem Kalender. Das hat der internationale Reitsportdachverband (FEI) am Sonntagmorgen mitgeteilt.

Als Begründung für die Ausbootung des CSIO St. Gallen im Gründenmoos liefert der Verband nur ein kurzes Statement. «Nach einer Überprüfung der Saison 2024 und aufgrund der Ungewissheit über die zukünftigen Pläne für die Arena hat der FEI-Vorstand beschlossen, dass St. Gallen bedauerlicherweise nicht mehr Teil der Serie sein wird.»

Ersatz für St. Gallen hat der Verband auch schon gefunden. Statt in der Ostschweiz gastiert der Wettbewerb neu im Polo Club Saint-Tropez im südfranzösischen Haras de Gassin. Die weiteren Austragungsorte des Turniers bleiben Abu Dhabi (UAE), Ocala (USA) und Rotterdam (NED). Auch der Final der League of Nations wird weiterhin in Barcelona ausgetragen.