Schlaflose Nächte wegen Pferde-Wahl Guerdats letzte Chance auf die nötigen Weltcup-Punkte

Steve Guerdat will unbedingt den Weltcup-Final in Basel reiten. Am Sonntag hat die Weltnummer 2 die letzte Chance, in Göteborg (Sd) noch Punkte für die definitive Qualifikation zu sammeln. Doch welches Pferd sattelt er?

Publiziert: 21:31 Uhr