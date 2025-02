Die Schweizer Springreiter Martin Fuchs, Edouard Schmitz und Steve Guerdat qualifizieren sich für das FEI-Weltcup-Finale in Basel im April.

Schweizer Springreiter am Weltcup-Finale dabei

Steve Guerdat ist beim Weltcup-Finale in Basel mit dabei. Foto: AFP

Am Ende wird es in Göteborg nochmals spannend. Doch dann machen die Schweizer Springreiter Edouard Schmitz (17. Weltcupplatz) und Steve Guerdat (18.) die Qualifikation für das Weltcup-Finale klar. Martin Fuchs hatte seinen Platz für den Saisonabschluss in Basel schon auf sicher.

Schmitz und sein Pferd Gamin van 't Naastveldhof bleiben im ersten Umlauf fehlerfrei und wurden im Stechen Achte. Steve Guerdat (auf Dynamix de Belheme) holt mit dem 14. Platz ebenfalls einige Punkte, beide Schweizer kommen am Ende im Weltcup auf 42 Punkte.