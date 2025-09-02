Jonas Vingegaard macht einen weiteren Schritt zu seinem ersten Vuelta-Triumph. Der Däne erobert sich auf dem 10. Teilstück mit Bergankunft in Larra-Belagua das Rote Trikot des Gesamtführenden vom Norweger Torstein Träen zurück.

1/2 Jonas Vingegaard übernimmt nach der 10. Etappe die Vuelta-Gesamtführung. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vingegaard wehrt im knackigen Schlussanstieg der 175 Kilometer von Sendaviva in das Wintersport-Gebiet Larra-Belagua nahe der französischen Grenze die Attacken seines härtesten Konkurrenten João Almeida sicher ab und erreichte das Ziel in den Pyrenäen zusammen mit den anderen Anwärtern auf den Gesamtsieg.

Der vormalige Leader Torstein Träen kann das Tempo der Gruppe um Almeida und Vingegaard auf den letzten Kilometern nicht mitgehen und büsst etwas mehr als eine Minute ein. Vingegaard, der das rote Leadertrikot schon nach der 2. und der 3. Etappe getragen hat, übernimmt somit das rote Leadertrikot wieder und führt das Gesamtklassement neu 26 Sekunden vor Träen an. Almeida belegt mit 38 Sekunden Rückstand den 3. Rang, gefolgt Tom Pidcock (0:58 Sekunden zurück).

Australier gewinnt seine 2. Etappe

Den Etappensieg holt sich Jay Vine aus einer Ausreissergruppe heraus. Der Australier nimmt dem Spanier Pablo Castrillo 35 Sekunden ab. Unmittelbar hinter dem drittplatzierten Javier Romo folgt bereits die Verfolgergruppe mit Vingegaard, die vor der letzten Steigung rund zweieinhalb Minuten zurückliegt.

Für den UAE-Fahrer Vine ist es der zweite Tagessieg an der diesjährigen Spanien-Rundfahrt. Er hatte zuvor schon die 6. Etappe gewonnen. Für Misstöne sorgte im Team UAE die seltsam terminierte Bekanntgabe der Trennung von Juan Ayuso zum Jahresende trotz eines bis 2028 laufenden Vertrags.