Nino Schurter und Filippo Colombo gewinnen das prestigeträchtige Cape Epic Mountainbike-Rennen in Südafrika. Das Schweizer Duo dominiert das achttägige Mehretappenrennen und sichert sich den Sieg vor den Italienern Braidot/Avondetto.

Schweizer Mountainbike-Duo holt Prestigesieg in Südafrika

Triumph am Cape Epic

Nino Schurter (l.) und Filippo Colombo gewinnen das Cape Epic in Südafrika. Foto: keystone-sda.ch

Nino Schurter und Filippo Colombo lancieren die WM-Saison der Mountainbiker mit einem Prestigesieg. Das Schweizer Duo gewinnt in Südafrika das Cape Epic.

Schurter/Colombo übernehmen im achttägigen Mehretappenrennen über gut 600 km und 16'500 Höhenmeter am zweiten Tag die Führung und verteidigen diese in der Folge bis zum Schluss. Einzig die zweitplatzierten Italiener Luca Braidot/Simone Avondetto vermögen den Rückstand mit 1:31 Minuten in Grenzen zu halten.

Wüst mit sechstem Rang beste Schweizerin

Für den 38-jährigen Schurter ist es der dritte Sieg am Cape Epic nach 2017 (mit Matthias Stirnemann) und 2019 (mit Lars Forster). Der elf Jahre jüngere Tessiner Colombo triumphiert bei seiner zweiten Teilnahme zum ersten Mal. Für Schurter/Colombo ist das Cape Epic der Auftakt in die Saison 2025 mit der Heim-WM im Wallis im September.

Bei den Frauen avanciert Annika Langvad mit ihrem sechsten Gesamtsieg zur Rekordgewinnerin. Die Dänin tritt mit der Argentinierin Sofia Gomez Villafane an. Beste Schweizerin ist Janina Wüst mit der Niederländerin Rosa van Doorn im 6. Schlussrang.