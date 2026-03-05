Stefan Küng wurde nach seiner Oberschenkel-Verletzung erfolgreich operiert. Wann genau der Schweizer Radprofi wieder auf der Strecke zu sehen sein wird, ist zurzeit nicht klar. Priorität hat für Küng und sein Team die vollständige Genesung.

Davide Malinconico Redaktor Sport

Bei seinem Sturz beim Rad-Klassiker Omloop Nieuwsblad zog sich Stefan Küng (32) einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Wie der Schweizer Radprofi von Tudor Pro Cycling via Instagram selbst vermeldet, wurde er am Montagabend in der Schweiz erfolgreich operiert. Demnach wurde die Fraktur «anatomisch reponiert und sicher stabilisiert».

Sein linkes Bein wird der Wiler einige Wochen lang entlasten müssen. Verläuft die Genesung wie geplant, kann Küng «innerhalb von drei bis vier Wochen mit leichtem Training auf den Rollern beginnen». Um uneingeschränkt trainieren zu können, wird sich der 32-Jährige aber noch gedulden müssen – dies wird voraussichtlich erst in etwa drei Monaten möglich sein.

Was bedeutet das für die Tour de Suisse? Die Rundfahrt startet am 17. Juni in Sondrio (It) in der Nähe der Schweizer grenze im Veltlin – also in etwas mehr als drei Monaten. Es sei noch zu früh, um Prognosen zum Zeitpunkt der Rückkehr zu machen, schreibt Küng.