Beim Klassiker-Auftakt
Schweizer Radfahrer Küng stürzt und muss operiert werden

Stefan Küng stürzt beim Strassenrennen Omloop Het Nieuwsblad in Belgien. Der 32-jährige Schweizer erleidet einen Oberschenkelbruch und muss operiert werden.
Publiziert: vor 13 Minuten
Stefan Küng stürzt beim Strassenrennen in Belgien.
Foto: foto-net / Cor Vos
Pascal KeuschRedaktor Sport

Stefan Küng (32) stürzt beim Rad-Klassiker Omloop Nieuwsblad und muss operiert werden. Das vermeldet TNT Sports Cycling via Instagram. Der Schweizer Radprofi zieht sich beim Strassenrennen in Belgien einen Bruch im linken Oberschenkel zu. Der Fahrer von Tudor Pro Cycling wird die Nacht im Krankenhaus in Belgien verbringen müssen.

Seit dieser Saison fährt Küng für das Schweizer Team Tudor. Die französische Equipe FDJ hat er nach sieben Saisons verlassen. Wie lange er nun pausieren muss, ist momentan noch nicht bekannt.

