Die am Montag lancierte Tour de France Femmes ist fest in den Händen der Holländerinnen, die bislang alle drei Etappensiege unter sich ausgemacht haben.

1/5 Die Schnellste im Zeitfahren: Demi Vollering.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Niederländerinnen prägen in ihrer Heimat den Auftakt der Tour de France der Frauen. Demi Vollering sorgt im Zeitfahren in Rotterdam für den dritten Etappensieg einer Einheimischen.

Die 27-jährige Vollering distanziert die Konkurrenz auf dem 6,3 km langen Stadtparcours um fünf und mehr Sekunden und übernimmt damit auch das Maillot jaune. Die letztjährige Gesamtsiegerin, im Juni dieses Jahres auch Gewinnerin der Tour de Suisse, löst ihre Landsfrau Charlotte Kool an der Spitze der Gesamtwertung ab.

Kool ging am Vormittag erneut als Etappensieger hervor, nachdem sie am Montag bereits den Massensprint der Startetappe gemeistert hatte. Mit Lorena Wiebes und Marianne Vos komplettierten zwei weitere Niederländerinnen das Podest.

Wiebes nimmt in der Gesamtwertung mit drei Sekunden Rückstand auf Vollering den 2. Platz ein.

Rüegg und Chabbey im Zeitfahren klar geschlagen

Die beiden Schweizer Starterinnen können im Zeitfahren nicht mit den Besten mithalten. Noemi Rüegg klassiert sich mit 42 Sekunden Rückstand im 100. Rang, Elise Chabbey verliert als 139. fast eine Minute auf Vollering. In der Flachetappe am Vormittag erreichten sie das Ziel mit dem Feld.

Am Mittwoch verlässt die Tour de France Femmes die Niederlande; das Ziel der 4. Etappe befindet sich in Lüttich in Belgien. Erst am Donnerstag erreicht der Tross französischen Boden. Der Parcours wird mit dem weiteren Verlauf immer anspruchsvoller. Die einwöchige Rundfahrt endet am Sonntag auf der legendären Alpe d'Huez.

