1/4 Sprint um den Sieg beim Eintagesklassiker in San Sebastian.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Marc Hirschi gelingt erstmals seit fast vier Jahren ein Sieg auf World-Tour-Stufe. Der 25-jährige Berner setzt sich beim Eintagesklassiker in San Sebastian im Zweiersprint gegen Julien Alaphilippe durch.

Hirschi und Alaphilippe, der Strassen-Weltmeister von 2021 und 2020, setzen sich am letzten Anstieg des über 236 km führenden Rennens ab. Dem Angriff des Franzosen rund 9 km vor dem Ziel kann einzig Hirschi folgen. Im Sprint behält der Schweizer den Konkurrenten im Griff, womit er seinen grössten Triumph seit demjenigen Ende September 2020 an der Flèche Wallonne feiern darf.

«Mein grösster Sieg»

«Zusammen mit dem Sieg bei der Flèche und dem Etappensieg bei der Tour de France (ebenfalls 2020 – Anm. der Red.) ist das mein grösster Sieg», sagt Hirschi, dessen Formstand für die Heim-WM Ende September in Zürich schon jetzt vielversprechend scheint. «Julian griff beim letzten Anstieg sehr früh an, ich musste die Zähne zusammenbeissen, um an seinem Hinterrad bleiben zu können. Nach dem höchsten Punkt haben wir es weitergezogen, als wir sahen, dass uns niemand folgen konnte. Am Ende fiel die Entscheidung in einem schönen Sprint.»

Auch Jan Christen in Top 10

Der erste Verfolger des Duos, der Belgier Lennert van Eetvelt, kommt mit sieben Sekunden Rückstand ins Ziel. Mit Jan Christen, wie Hirschi für das UAE Team Emirates fahrend, klassiert sich ein weiterer Schweizer als Neunter ebenfalls in den Top 10 (0:36 zurück).

Hirschi ist erst der zweite Schweizer, der die Clasica San Sebastian gewinnt. Vor 40 Jahren sicherte sich im Baskenland Niki Rüttimann den Sieg.