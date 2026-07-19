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Tour de France: Hier stürzt Jonas Vingegaard
Verletzung und Tour-Abbruch
Hier stürzt Jonas Vingegaard an der Tour de France
Für Jonas Vingegaard endet die diesjährige Tour der France während der 15. Etappe. Der Däne stürzt in einer Kurve und muss mit dem Krankenwagen abstransportiert werden.
Publiziert: 17:14 Uhr
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