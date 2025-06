Von 12. bis 15. Juni steht mit der Tour de Swiss Women nach der Tour de Romandie die zweite Schweizer Rundfahrt des Jahres an. Verteilt auf vier Etappen müssen 500 Kilometer und 7'000 Höhenmeter bewältigt werden. Hier gehts zum Etappenplan.

1/2 Alle Etappen auf einen Blick: Hier führt die Tour de Suisse der Frauen 2025 durch.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zum Auftakt am 12.06. führt die Tour in einem rund 96 km langen Rundkurs von Gstaad über Saanenmöser, Broc, Albeuve und Château-d'Oex zurück nach Gstaad. Ein Blick auf das Höhenprofil offenbart zwei grössere Anstiege, beide in der ersten Hälfte der Etappe, wobei der Jaunpass mit 1523 M.ü.M. den höchsten Punkt markiert.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Tag 2 wird in Gstaad lanciert, endet nach fast 165 km aber im Campus Sursee. Auf dem Weg dorthin muss wie am Vortag gleich zu Beginn Saanenmöser erklommen werden, der anspruchsvollste Anstieg ist aber jener beim Schallenberg. Von dort gehts übers Entlebuch und Willisau zum Campus Sursee in Oberkirch.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die dritte Etappe erstreckt sich über 122,6 km, mit Start im Campus Sursee und Ende in Küssnacht im Kanton Schwyz. Mit 1225 Höhenmetern ist sie die flachste Strecke der diesjährigen Tour und bietet dadurch die beste Möglichkeit für Sprinterinnen. Der Kurs führt gleich an fünf Seen vorbei (Halwiler-, Baldegger-, Ägeri-, Zuger- und Vierwaldstättersee).

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Den finalen Kampf liefern sich die Fahrerinnen erneut in einem Rundkurs über 127,2 km. Von Küssnacht SZ gehts erst über Ebikon LU zum Michaelskreuz, bevor via Meggen LU am Vierwaldstättersee entlang Vitznau LU und Brunnen SZ und danach Arth SZ erreicht werden. Von dort wird wieder zum Startpunkt gefahren, um noch einmal die erste Schlaufe mit Ebikon, dem Michaelskreuz und dem Ziel in Küssnacht zu absolvieren.