Vincenzo Albanese gewinnt die 2. Etappe der Tour de Suisse. Der Italiener setzt sich nach 177 km von Aarau nach Schwarzsee in einem langgezogenen Sprint vor Fabio Christen durch. Romain Grégoire bleibt in Gelb.

1/4 Vincenzo Albanese ballt im Ziel der zweiten Etappe die Siegerfaust. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Für den 28-jährigen Albanese war es der dritte Profi-Sieg, der erste auf World-Tour-Stufe. Im Finish folgte Fabio Christen dem Italiener eigentlich in idealer Position, doch der Aargauer wählte auf den letzten 150 m aus dem Windschatten kommend die falsche Seite, um an Albanese vorbeizukommen. Beim Überfahren der Ziellinie ärgerte sich der ältere Bruder von Jan Christen sichtlich über die entgangene Chance.

Romain Grégoire, tags zuvor Solo-Sieger der Auftakt-Etappe in Küssnacht, verteidigte das Maillot jaune ohne Mühe. Der Franzose führt mit 25 Sekunden Vorsprung vor seinem Landsmann Kévin Vauquelin. Dritter ist der Niederländer Bart Lemmen (0:27 zurück).

Als bester Schweizer folgt im Gesamtklassement Matteo Badilatti. Der 1:37 Minuten zurückliegende Bündner verbesserte sich am Montag um sieben Positionen in den 14. Rang.

Schweizer Effort nicht belohnt

Mit dem Deutschen Jonas Rutsch sowie den zwei Schweizern Silvan Dillier und Mauro Schmid hatte sich ein Trio gleich nach dem Start in Aarau vom Feld abgesetzt. Der Maximalvorsprung betrug zweieinhalb Minuten. Als letzter Ausreisser sah sich der Schweizer Meister Schmid gut 13 km vor dem Ziel gestellt.

Knapp 3 km vor dem Ziel fuhr auch Jan Christen aus dem Hauptfeld heraus. Der 20-jährige Aargauer, am Vortag ohne eigenes Verschulden heftig gestürzt, wurde 600 m vor dem Ziel wieder gestellt.

Am Dienstag folgt die 3. Etappe der Schweizer Landesrundfahrt. Der Start erfolgt wiederum in Aarau, Ziel ist Heiden in Appenzell Ausserrhoden. Das Teilstück führt über 195,6 km und beinhaltet auf den letzten 20 km zwei kategorisierte Anstiege plus eine Schlusssteigung von knapp 3 km.