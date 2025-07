Am 5. Juli startete die Tour de France in ihre 112. Ausgabe. Noch bis zum 27. Juli liefern sich die besten Radfahrer der Welt 21 Strassenschlachten und legen dabei auf 3339 km 52'500 Höhenmeter zurück. Hier gehts zum Etappenplan.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Die zweite Grand Tour des Jahres läuft und anders als in vergangenen Austragungen und erstmals seit 2020 werden dabei sämtliche Kilometer auf französischen Strassen gefahren. Die Route startet im Norden Frankreichs, führt dann gen Westen, ehe es übers Zentrum bis an die spanische Grenze im Süden geht. Von Montpellier nahe dem Mittelmeer fährt die Tour in Richtung Italien, bevor sie die zweitletzte Etappe entlang der Schweizer Grenze absolviert. Für den Abschluss reist man nach Paris.

Alle Etappen und jeweiligen Sieger der Tour de France 2025

5.07., 1. Etappe, Lille Métropole – Lille Métropole, 184,9 km

Sieger: Jasper Philipsen, Alpecin - Deceuninck (WT)

Jasper Philipsen, Alpecin - Deceuninck (WT) 6.07., 2. Etappe, Lauwin-Planque – Boulogne-sur-Mer, 209,1 km

Sieger: Mathieu van der Poel, Alpecin - Deceuninck (WT)

Mathieu van der Poel, Alpecin - Deceuninck (WT) 7.07., 3. Etappe, Valenciennes – Dunkerque, 178,3 km

Sieger: Tim Merlier, Soudal Quick-Step (WT)

Tim Merlier, Soudal Quick-Step (WT) 8.07., 4. Etappe, Amiens Métropole – Rouen, 174,2 km

Sieger: Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG

Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG 9.07., 5. Etappe, Caen – Caen, 33 km (Zeitfahren)

Sieger: Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel, Soudal Quick-Step 10.07., 6. Etappe, Bayeux – Vire Normandie, 201,5 km

Sieger : Ben Healy, EF Education - EasyPost

: Ben Healy, EF Education - EasyPost 11.07., 7. Etappe, Saint-Malo – Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 197 km

Sieger : Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG

: Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG 12.07., 8. Etappe, Saint-Méen-le-Grand – Laval Espace Mayenne, 171,4 km

Sieger: Jonathan Milan, Lidl Trek

Jonathan Milan, Lidl Trek 13.07., 9. Etappe, Chinon – Châteauroux, 174,1 km

Sieger: Tim Merlier, Soudal Quick-Step (WT)

Tim Merlier, Soudal Quick-Step (WT) 14.07., 10. Etappe, Ennezat – Le Mont-Dore Puy de Sancy, 165,3 km

Sieger: Simon Yates, Visma-Lease a Bike

Simon Yates, Visma-Lease a Bike 16.07., 11. Etappe, Toulouse – Toulouse, 156,8 km

Sieger: Jonas Abrahamsen, Uno-X Mobility

Jonas Abrahamsen, Uno-X Mobility 17.07., 12. Etappe, Auch – Hautacam, 180,6 km

Sieger: Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG

Tadej Pogacar, UAE Team Emirates - XRG 18.07., 13. Etappe, Loudenvielle – Peyragudes, 10,9 km (Zeitfahren)

19.07., 14. Etappe, Pau – Luchon-Superbagnères, 182,6 km

20.07., 15. Etappe, Muret – Carcassonne, 169,3 km

22.07., 16. Etappe, Montpellier – Mont Ventoux, 171,5 km

23.07., 17. Etappe, Bollène – Valence, 160,4 km

24.07., 18. Etappe, Vif – Courchevel Col de la Loze, 171,5 km

25.07., 19. Etappe, Albertville – La Plagne, 129,9 km

26.07., 20. Etappe, Nantua – Pontarlier, 184,2 km

27.07., 21. Etappe, Mantes-la-Ville – Paris Champs-Élysées, 132,3 km

Insgesamt müssen die Fahrer 3339 km sowie 52'500 Höhenmeter verteilt auf 21 Etappen bewältigen. Diese wiederum teilen sich auf in sieben Flachetappen, sechs in hügeligem Gelände, sechs Bergetappen, wovon fünf mit einer Bergankunft enden, sowie zwei Zeitfahren. Das Dach der diesjährigen Tour ist der Col de la Loze auf 2304 M.ü.M. An den Start gehen 184 Fahrer aus 23 Teams, darunter Mauro Schmid, Silvan Dillier, Marc Hirschi, Fabian Lienhard und Stefan Bissegger, der seine Tour bereits in der ersten Etappe aufgeben musste. Stefan Küng nahm hingegen gar nicht erst teil, dies jedoch aus erfreulichem Grund.