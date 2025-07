1/2 Sina Frei holt sich bei den Schweizer Meisterschaften in Savognin den Titel im Short Track. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Fast vier Jahre, nachdem sich Sina Frei in Val di Sole (ITA) als erste Weltmeisterin in der Mountainbike-Disziplin Short Track hat feiern lassen, triumphiert die 27-jährige Zürcherin im Sprintformat erstmals auf nationaler Ebene. An den Schweizer Meisterschaften in Savognin setzt sich die Olympiazweite von Tokio 2021 knapp vor der zeitgleich gestoppten Ronja Blöchlinger und Titelverteidigerin Nicole Koller durch.

Bei den Männern kommt es in der Schlussrunde zum Vergleich zwischen Fabio Püntener und Luca Schätti. Sowohl dem 25-jährigen Urner als auch dem nahezu gleichaltrigen Zürcher ist in der laufenden Saison der Durchbruch geglückt. Püntener stand im Cross-Country sogar schon zweimal auf dem Weltcup-Podest. Über die Kurzdistanz hingegen behält Schätti in Savognin die Oberhand. Die Bronzemedaille darf sich Timon Rüegg umhängen lassen.

Nicht am Start gestanden sind unter anderen Alessandra Keller, Filippo Colombo, Mathias Flückiger, Lars Forster und Nino Schurter; die Routiniers konzentrieren sich auf die Cross-Country-Wettkämpfe vom Samstag.