TdS- und WM-Sicherheitschef «Funk hätte bei Furrers Unfall nichts geändert»

Thomas Wettstein ist seit Jahren Sicherheitschef der Tour de Suisse und bekleidete das Amt auch an der Rad-WM 2024 in Zürich. Im Interview mit Blick spricht er unter anderem über den tödlichen Unfall von Muriel Furrer und das neu eingeführte Tracking-System an der TdS.

Publiziert: 16:08 Uhr