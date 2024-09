Der tragische Tod von Muriel Furrer erschütterte die Rad-WM in Zürich. Um der verstorbenen Nachwuchsfahrerin zu gedenken, wird am Sonntag einen Memorial Ride stattfinden, der allen offen steht.

Matteo Bonomo Redaktor Blick Sport

Auch am Tag nach dem Tod von Muriel Furrer (†18) ist die Trauer an der WM in Zürich gross. Um sich gebührend von der Schweizer Nachwuchsfahrerin zu verabschieden, wird am Sonntag zu Ehren von Furrer ein Memorial Ride anstelle des angedachten City Race-Volksrennen durchgeführt.

Wie das Organisationskomitee der Weltmeisterschaft in einer Mitteilung schreibt, wurde dies in Rücksprache mit dem internationalen Radsportverband (UCI), Swiss Cycling und Furrers Familie entschieden. Die Teilnahme steht allen offen und ist kostenlos. Alle, die zusammen mit dem OK, der UCI und Swiss Cycling Muriels Familie, Freunden und der ganzen Radsport-Gemeinschaft in diesen schweren Stunden beistehen und Trost spenden wollen, seien willkommen.

Trauerort nahe der Wasserkirche errichtet

Der Start des Memorial Rides wurde auf 7.15 Uhr angesetzt. Die Teilnehmenden können sich ab 7 Uhr am Bellevue nach dem Start/Ziel-Bereich einfinden. Im Anschluss wird die WM mit dem Rennprogramm weitergeführt.

Des Weiteren hat das OK unweit der WM-Strecke an der Wasserkirche in Zürich neben der Zwingli-Statue einen zentralen Trauerort eingerichtet, um dem Wunsch vieler Radsportfans zu entsprechen, die Blumen für Furrer niederlegen und einen stillen Ort des Gedenkens haben möchten.