Das Bike gibt es in der Schweiz nur einmal und ist genau auf sie zugeschnitten – jetzt ist es weg: Jolanda Neff hofft nach dem dreisten Diebstahl auf ein Wunder. Und auf sachdienliche Hinweise für die Polizei.

Darum gehts Jolanda Neffs Rennbike gestohlen, sie bittet um Hinweise an die Schweizer Polizei

Einzigartiges Spezial-Scalpel-Edition-Bike mit gelb-oranger Gabel, nicht im normalen Verkauf erhältlich

Neff wechselte im Winter zu Cannondale, erreichte elften Rang beim Weltcupstart

Marco Pescio Reporter Sport

Der Freitagmorgen startet für Jolanda Neff (32) mit einem grossen Schockmoment: Ihr Rennbike, eine Spezial-Scalpel-Edition ihres neuen Ausrüsters Cannondale, ist nicht mehr da! «Es wurde letzte Nacht gestohlen», schreibt Neff in einem Instagram-Beitrag, indem sie ihre Follower darum bittet, allfällige Hinweise an die Schweizer Polizei weiterzugeben. Auf Blick-Nachfrage will die Cross-Country-Olympiasiegerin von Tokio ihren Aufenthaltsort nicht bekannt geben, erklärt aber, sie stehe im Kontakt mit den Behörden.

Sie sagt zudem: «Es ist äusserst ärgerlich. Das Bike ist in dieser Form einzigartig in der Schweiz. Die gelb-orange Gabel gibt es hier so kein zweites Mal.» Die Spezial-Variante, die Neff im Weltcup fährt, ist im normalen Verkauf nicht erhältlich.

Neff hat erst im Winter zu Cannondale gewechselt und will mit diesem Team-Transfer – nach zuletzt zwei schwierigen Jahren – endlich wieder angreifen. Der Start mit dem neuen Velomodell verlief vielversprechend. In den Vorbereitungsrennen fuhr sie wieder Siege ein. Und auch beim Weltcupstart in Brasilien näherte sie sich wieder der Weltspitze, mit einem soliden elften Rang im zweiten Rennen von Araxá.

«Ich kann jetzt nur noch hoffen»

Wie in Brasilien wäre Neff auch gerne bei der nächsten Weltcup-Station in Nove Mesto (Tsch, 23. bis 25. Mai) mit ihrem neuen Rennflitzer gefahren. Doch nun gilt es zunächst abzuwarten. Vorerst greife sie auf ihr Trainingsbike zurück, so die Rheintalerin. Dieses ist natürlich ebenfalls top ausgestattet, hat im Vergleich mit dem für Ernstkämpfe geschonten Rennvelo aber deutlich mehr Verschleissspuren.

Der Verlust ihres Spezialbikes hat Neff getroffen. Sie sagt: «Ich kann jetzt nur noch hoffen. Und bin dankbar für Hinweise.»