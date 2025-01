1/5 Neuer Auftritt im neuen Jahr: Mountainbike-Star Jolanda Neff zeigt sich erstmals als Werksfahrerin der US-Marke Cannondale, deren Velos mit der «einbeinigen» Vordergabel ein technisches Alleinstellungsmerkmal haben. Foto: Cannondale

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Wer in diesem Jahr Jolanda Neff (32) beim Rennfahren zuschaut, könnte beim ungewohnten Anblick ihres Mountainbikes stutzig werden. Aber nein – die Vordergabel ihres Velos muss so aussehen. Die nur links statt beidseitig des Vorderrads konstruierte Gabel ist das Markenzeichen von Bike-Hersteller Cannondale. Neff ist das neue Aushängeschild der amerikanischen Kult-Marke.

Vor Weihnachten hatten ihr langjähriger Arbeitgeber, das US-Fabrikat Trek, und die Olympiasiegerin von 2021 die Trennung bekannt gegeben. Jetzt macht ihr neuer Rennstall den Transfer der Schweizerin mit einem skurrilen Video publik. Neff tritt im Ärztekittel auf, steht in einem OP-Saal, ordnet die Instrumente und scheint sich auf einen Schlüsselbein-Eingriff bei Cole Punchard (21) vorzubereiten – der Kanadier ist auch ein Neuzugang im Team und spielt ebenfalls bei der Ärzte-Show mit.

Der Name ihres neuen Velos deutet auf den OP-Saal hin

Was die ganze Inszenierung von Neff im OP-Saal soll? Das Bike-Modell ihres neuen Rennstalls, das sie künftig im Weltcup fährt, heisst Scalpel. Zu Deutsch: Skalpell. Jetzt will Neff auch in ihrer Karriere einen chirurgisch sauberen Schnitt machen. Der Teamwechsel ist ein Neustart. Seit dem Olympia-Triumph in Tokio pedalt die Ostschweizerin ihrer früheren Gala-Form, die sie auch zu EM- und WM-Titeln sowie drei Gesamtweltcupsiegen führte, oft hinterher.

Dennoch: Neff war auf dem momentan im Mountainbike-Weltcup extrem heissen Transfermarkt trotz ihrer Krise einer der grossen Stars. Ihr neues Team kann den Zuzug durchaus als Spektakel-Deal verbuchen.

Im letzten Jahr machten ihr aber vor allem Atemprobleme zu schaffen. Neffs Stimmbänder verengten je nach Wetter extrem die Atemwege. Statt ihren Titel an den Spielen in Paris zu verteidigen, übte Neff eine neue Atemtechnik auf dem Velo – ob Neff 2025 mit neuem Team und frischer Luft in den Lungen bei der Heim-WM in Crans-Montana wieder voll an der Weltspitze mitmischt?