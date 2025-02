Schmid triumphiert beim Great Ocean Race

Erfolgreicher Start ins Jahr für Mauro Schmid. Er gewinnt das Great Ocean Race in Australien. Der entscheidende Angriff gelingt ihm in einer Abfahrt.

Schweizer Coup Down Under

1/4 Mauro Schmid fährt als Erster ins Ziel. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Schweizer Strassen-Team legt einen tollen Start ins neue Jahr hin, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen. Der neuste Coup: Mauro Schmid gewinnt in Australien das Great Ocean Race.

Schmid, der in den Farben des australischen Teams Jayco AlUla fährt, siegt mit drei Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Australier Aaron Gate. Der 25-jährige Schweizer setzt sich in der Endphase des 183,8 km langen Rennens in der Nähe von Melbourne von seinen Konkurrenten ab. Dabei nutzt der Schweizer Meister eine Abfahrt, um die anderen acht Fahrer der Spitzengruppe abzuschütteln.

Der Zürcher holt sich den ersten Sieg seit seinem Erfolg in der Gesamtwertung der Slowakei-Rundfahrt im vergangenen Juni.