Noemi Rüegg triumphiert am berüchtigten Willunga Hill bei der Women's Tour Down Under. Die Schweizerin setzt sich mit einem furiosen Schlussangriff von allen Konkurrentinnen ab und sichert sich die Gesamtführung.

1/5 Sackstarker Auftritt von Noemi Rüegg in Australien. Foto: AFP

Auf einen Blick Noemi Rüegg gewinnt sensationell bei der Women's Tour Down Under

Schweizerin setzt sich mit beeindruckendem Schlussangriff am Willunga Hill durch

Rüegg führt Gesamtwertung mit 15 Sekunden Vorsprung vor Schlussetappe an

Sensationeller Erfolg für die Schweizerin Noemi Rüegg (23)! Sie gewinnt die 2. Etappe der Women's Tour Down Under in Adelaide, Australien. Dabei beeindruckt besonders die Art und Weise, wie sich Rüegg bei der berüchtigten Bergankunft am Willunga Hill gegen die Konkurrenz durchsetzt.

Auf dem letzten Kilometer des 3,4 km langen und durchschnittlich 7,4 Prozent steilen Anstiegs distanziert Rüegg mit der Holländerin Silke Smulders ihre letzte Konkurrentin, siegt schliesslich mit zehn Sekunden Vorsprung.

Nach dem Sieg fliessen bei der Schweizerin einige Freudentränen. «Ich kann nicht in Worte fassen, wie sich das anfühlt», sagt sie im Siegerinterview (zitiert via radsport-news.com). Rüegg führt in der Gesamtwertung mit 15 Sekunden Vorsprung auf Smulders.

Vor der Schlussetappe gilt die Schweizerin jetzt als klare Favoritin auf den Gesamtsieg. Rüegg gibt sich jedenfalls zuversichtlich: «Eigentlich war die dritte Etappe die, die ich am meisten anvisiert hatte. Erst als ich den Anstieg von heute vor Ort besichtigt habe, dachte ich, dass der eigentlich auch ziemlich gut für mich sein könnte.»