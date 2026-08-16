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Schmid am Quartierrennen in Zürich
«Die Stimmung hier ist richtig krass!»

Zürich, eine Velo-Stadt? Im Kreis 4 herrscht eine Stimmung wie an der Tour de France. Mauro Schmit (26) lässt sich erneut beflügeln – dritter Start, dritter Sieg.
Publiziert: 19:23 Uhr
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