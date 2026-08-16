DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Rad
Mauro Schmid an Rad-Spektakel in Zürich
Schmid am Quartierrennen in Zürich
«Die Stimmung hier ist richtig krass!»
Zürich, eine Velo-Stadt? Im Kreis 4 herrscht eine Stimmung wie an der Tour de France. Mauro Schmit (26) lässt sich erneut beflügeln – dritter Start, dritter Sieg.
Publiziert: 19:23 Uhr
Teilen
Kommentieren
Alles zum Radsport
1:02
Klassiker im Aargau
Radrennen geht wegen Ziel-Szene viral
0:59
Unfassbare Szenen am Giro
Fan-Deppen springen Rad-Profis an
0:49
Dumme Aktion hat Folgen
Radprofi wird aus Verkehr gezogen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen