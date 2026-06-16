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«Ride for Fabian»
Mike Schuler radelt 1500 km für gelähmten Bruder

Für seinen gelähmten Bruder Fabian fährt Mike Schuler mit dem Rennvelo durch alle 26 Kantonshauptorte der Schweiz.
Publiziert: vor 36 Minuten
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