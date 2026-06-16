DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Rad
Radsport: Schwyzer radelt 1500 km für gelähmten Bruder
«Ride for Fabian»
Mike Schuler radelt 1500 km für gelähmten Bruder
Für seinen gelähmten Bruder Fabian fährt Mike Schuler mit dem Rennvelo durch alle 26 Kantonshauptorte der Schweiz.
Publiziert: vor 36 Minuten
Teilen
Kommentieren
Davide Malinconico
Redaktor Sport
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen