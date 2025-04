Todkranke Rad-Ikone offenbart nächsten Schicksalsschlag

1/8 Chris Hoy lässt sich sein schweres Schicksal nicht anmerken. Foto: Getty Images for Laureus

Sechsfacher Olympiasieger, elffacher Weltmeister und von Queen Elizabeth II. (1926–2022) zum Ritter geschlagen – Ex-Bahnradfahrer Chris Hoy (49) hat unzählige Erfolge gefeiert.

Den härtesten Kampf hat er sich nicht mit Konkurrenten geliefert, diesen bestreitet er jetzt. 2023 ist er an Prostatakrebs erkrankt, inzwischen ist die Krankheit im Endstadium.

«Wir alle wurden geboren und wir alle sterben – das ist der Lauf der Dinge», sagt er letzten Dezember im Interview mit der «Sunday Times». Damals macht er öffentlich, dass ihm die Ärzte nur noch zwei bis vier Jahre zu leben geben.

Als ob dieses Schicksal nicht schon schwer genug zu ertragen wäre, hat auch seine Frau Sarra Kemp (45) mit einer schlimmen Diagnose zu kämpfen. Wie Hoy gegenüber der «Times» verrät, leidet sie unter einer aggressiven Form von Multipler Sklerose – einer chronisch-entzündlichen Erkrankung, welche das zentrale Nervensystem betrifft. Zwei Krankheiten, welche die Eltern von Callum (10) und Chloe (7) vor grosse Herausforderungen stellen.

«Sie bringt mich dazu, mich besser zu fühlen»

«Wir stützen uns gegenseitig, wenn einer von uns in Schwierigkeiten ist», sagt Hoy. «Wenn ich am Boden bin, ist sie stark und wankt nicht. Sie hilft mir, die Perspektive zu wechseln, und bringt mich dazu, mich besser zu fühlen. Wenn sie sich nicht gut fühlt, versuche ich, sie aufzubauen. Es ist selten, dass wir beide gleichzeitig niedergeschlagen sind – meistens ist es nur einer von uns. Das ist eine unausgesprochene Regel.»

In solchen Momenten hilft dem Paar bestimmt auch die Liebe, die sie verbindet. Erst letzte Woche haben Chris Hoy und Sarra Kemp ihren 15. Hochzeitstag gefeiert. Zu diesem Anlass hat er auf Instagram ein Video mit einem emotionalen Rückblick auf ihre Beziehung gepostet.

Seiner eigenen Krankheit bietet er so gut wie möglich die Stirn, lässt sich nicht entmutigen. Seit seiner letzten Chemotherapie fühle er sich zunehmend besser, auch wenn es psychisch manchmal ein ziemlicher Kampf sei. «Ich versuche alles mit Gelassenheit und Dankbarkeit zu nehmen, aber manchmal ist es sehr schwer», sagt er. Und fügt an: «Die einzige wirkliche Strategie ist von Tag zu Tag, ja von Stunde zu Stunde zu leben.» Dabei wird er jeden noch so kleinen Moment mit seiner Familie geniessen. Denn schon im Dezember meint er: «Es geht darum, das Leben zu schätzen und Freude zu finden.»