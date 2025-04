1/4 Marc Hirschi blickt voller Vorfreude Richtung Mai. Foto: keystone-sda.ch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Premiere für Marc Hirschi (26). Das Schweizer Rad-Ass wird in diesem Jahr erstmals am Giro d'Italia teilnehmen. «Ich freue mich riesig, bekanntgeben zu dürfen, dass ich an den Start des Giro d'Italia gehen werde – einem Rennen mit langer Tradition und Geschichte», wird Hirschi von seinem Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling auf Instagram zitiert.

Bisher hat er von der Grand Tour nur die Tour de France in seinem Palmarès. Dreimal hat er schon an der Frankreich-Rundfahrt teilgenommen, 2020 gewann Hirschi eine Etappe. An der Vuelta und dem Giro war er bisher nicht anzutreffen. Das ändert sich nun. Erst auf diese Saison hin hat er zum Team Tudor gewechselt. Am Giro kann Hirschi teilnehmen, weil der Rennstall wie für die Tour de France eine Wildcard bekommen hat.

Hirschi fühlt sich Italien sehr verbunden. «Ich freue mich schon sehr darauf, das Rennen zu erleben und um Etappensiege zu kämpfen», sagt er. Bevor der Giro ab dem 9. Mai mit drei Etappen in Albanien lanciert wird, gilt sein Fokus aber noch anderen Rennen. Die Ardennen-Klassiker stehen an. Hirschi nimmt am Amstel Gold Race (20. April), der Flèche Wallonne (23. April), die er 2020 gewann, und bei Lüttich-Bastogne-Lüttich (27. April) teil.