Was allgemein erwartet wurde, hat sich bestätigt: Das Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling wird an der Tour de France dabei sein.

1/5 Das Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling wird an der Tour de France dabei sein. Auf dem Bild: Marc Hirschi. Foto: Getty Images

Darum gehts Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling erhält Wildcard für Tour de France

Teaminhaber Fabian Cancellara betont: «Gehen nicht, um nur mitzufahren»

Das Schweizer Rad-Team Tudor Pro Cycling wird erstmals bei der prestigeträchtigen Tour de France teilnehmen. Das bislang nur auf der Pro-Tour aktive Team erhält vom Veranstalter A.S.O. eine Wildcard, um an der Rundfahrt auf World-Tour-Level antreten zu können.

Teaminhaber und ehemaliger Rennfahrer Fabian Cancellara (44) spricht von einem Traum, der Realität werde: «Ich habe viel Geschichte mit der Tour und freue mich sehr, beim Grand Départ in meiner neuen Rolle zurückzukehren. Wir sind bereit, einen mutigen Renngeist zu zeigen – wir gehen nicht nach Frankreich, um nur mitzufahren.»

«Zur Tour zurückzukehren und eine Etappe zu gewinnen, wäre das Highlight des Jahres. Die Zuschauer sind auf allen Etappen begeistert», stellt auch Schweizer Rad-Star Marc Hirschi (26) klar, dass er mit gewissen Ambitionen nach Frankreich gehen wird. Hirschi konnte bei seiner ersten Teilnahme 2020 bereits eine Etappe gewinnen.

Tour-de-France startet am 5. Juli

Auch Tour-Veteran und Tudor-Aushängeschild Julian Alaphilippe (32) freut sich: «Es ist super motivierend, mit meinem neuen Team bei der Tour zu sein. Die Tour bietet viele Chancen für Puncher, besonders in der ersten Woche.»

Es sei immer ein Ziel gewesen, als Team auf Word-Tour-Niveau zu operieren. Nach intensiver Arbeit an den Strukturen im Team blickt CEO Raphael Meyer hoffnungsvoll auf die erste Tour-Teilnahme: «Sie markiert einen wichtigen und historischen Schritt in der jungen Geschichte von Tudor Pro Cycling.»

Er sei überzeugt, dass Personal und Fahrer am 5. Juli bereit sein werden, wenn die 112. Tour de France in Lille startet. Nach drei Wochen und 21 Etappen wird sie am 27. Juli wie üblich auf den Champs-Élysées in Paris enden.