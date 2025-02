Positive Schweizer Bilanz nach der Bahnrad-EM in Belgien. Die Männer holen in der Mannschaftsverfolgung Bronze, der Frauen-Vierer einen neuen Landesrekord. Am Schlusstag gibts für Andres/Seitz Rang Sieben.

1/4 Die beiden Aargauerinnen Michelle Andres und Aline Seitz belegen zum Schluss der Bahnrad-EM den 7. Platz. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Schlusstag der Bahn-Europameisterschaften in Zolder in Belgien standen die Entscheidungen im olympischen Madison auf dem Programm. Die beiden Aargauerinnen Michelle Andres und Aline Seitz belegen dabei den 7. Platz. Bei den Männern reihen sich die U23-Athleten Matteo Constant und Pascal Tappeiner an ihren ersten Elite-Titelkämpfen auf Rang 13 ein.

Aus Schweizer Sicht fällt die EM-Bilanz positiv aus. In der Mannschaftsverfolgung resultierte mit dem Bronzemedaillengewinn der Männer der erste Schweizer Podestplatz seit den Heim-Europameisterschaften des Jahres 2021 in Grenchen. Der Frauen-Vierer wiederum verbesserte den Landesrekord und landete auf Platz 5 – so weit vorne wie nie zuvor.