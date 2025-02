In der Team-Verfolgung reicht es für die Schweizer Frauen dank eines neuen Schweizer Rekords zu Rang 4 in der Qualifikation. Der helvetische Männer-Vierer überrascht mit Platz 3.

EM in Zolder

Die Schweizer Teams vermögen bei der EM in Zolder zu überzeugen. (Archiv) Foto: freshfocus

Dem Schweizer Bahn-Nationalteam ist der Auftakt zu den Europameisterschaften in Zolder geglückt. In der Qualifikation der Mannschaftsverfolgung unterbietet das Ensemble mit Fabienne Buri, Jasmin Liechti, Annika Liehner und Aline Seitz den aus dem Jahr 2023 stammenden Schweizer Rekord um rund anderthalb Sekunden. Die neue Bestmarke von 4:20,221 Minuten beschert dem Quartett den 4. Platz; in der Hauptrunde vom Donnerstagnachmittag treffen die Schweizerinnen auf Qualifikationssieger und Weltrekordhalter Deutschland.

Der Schweizer Männer-Vierer beendet die Qualifikation etwas überraschend auf dem dritten Platz. Das neu formierte Quartett mit Noah Bögli, Alex Vogel sowie den U23-Athleten Mats Poot und Pascal Tappeiner legt die vier Kilometer in 3:54,205 Minuten zurück. In der Hauptrunde kommt es zum Vergleich mit dem Mitfavoriten Grossbritannien.