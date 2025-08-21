Jonas Vingegaard hat als Profi noch nie an einer Rad-WM teilgenommen – und das wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern.

EM ja, WM nein: Jonas Vingegaard. Foto: AFP

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Jonas Vingegaard wird die Strassen-WM in Ruanda (21. bis 28. September) nicht bestreiten. «Ich werde nicht zur WM fahren», gibt der zweifache Tour-de-France-Sieger an einer Pressekonferenz zwei Tage vor dem Start der Vuelta bekannt.

«Das passt nicht in meinen Zeitplan. Stattdessen werde ich mich auf die Europameisterschaft konzentrieren», führt Vingegaard weiter aus. Die kontinentalen Titelkämpfe finden eine Woche später im Süden Frankreichs statt.

Vingegaard ist kein Mann für Eintagesrennen und schon gar nicht für Strassenrennen bei der Weltmeisterschaft. Der 28-jährige Däne hat als Profi noch nie an einer WM teilgenommen. Nach Wout van Aert und Mathieu van der Poel ist er der dritte Hochkaräter, der für die WM-Premiere in Afrika absagt.