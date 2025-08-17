Der Schweizer Rad-Profi Johan Jacobs wagt bei den Cyclassics in Hamburg einen Fluchtversuch. Die Attacke ist aber nicht von Erfolg gekrönt. Kurz vor dem Ziel endet der mutige Vorstoss des 28-Jährigen.

1/2 Johan Jacobs wagt bei den Cyclassics viel ... Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Johan Jacobs verpasst bei den Cyclassics in Hamburg einen Ausreissercoup nur knapp. Der Schweizer wird bei der 28. Austragung des World-Tour-Rennens erst kurz vor dem Ziel vom heransprintenden Feld eingeholt.

Besser ergeht es Jacobs Fluchtgefährte Rory Townsend. Der irische Meister rettet nach 207 km wenige Meter Vorsprung ins Ziel. Townsend triumphiert vor dem Belgier Arnaud De Lie und dem Franzosen Paul Magnier und feiert im Alter von 30 Jahren den grössten Erfolg seiner Karriere.

Townsend hatte sich bereits kurz nach dem Start gemeinsam mit Jacobs und zwei weiteren Fahrern vom Feld abgesetzt. Das Ausreisser-Quartett erarbeitete sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von fünfeinhalb Minuten, ehe das Feld unter der Führung der Sprinterteams das Tempo verschärfte und den Rückstand bis 15 km vor dem Ziel auf unter 30 Sekunden reduzierte.

300 Meter vor dem Ziel konnte Jacobs dem entscheidenden Antritt Townsends nicht mehr folgen. Während sich der Ire mit letzter Kraft an der Spitze behauptete, wurde Jacobs noch bis auf Platz 35 durchgereicht. Damit klassierte sich Jacobs hinter Fabio Christen (15.), Marc Hirschi (27.) und Jan Christen (29.) nur als viertbester Schweizer.