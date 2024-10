Olivier Senn fordert mehr Sicherheit im Radsport «Wir müssen Druck auf den Weltverband ausüben»

Am Sonntag ging die Rad-WM in Zürich zu Ende. Überschattet wurde die Veranstaltung vom Tod von Muriel Furrer. Der sportliche Leiter Olivier Senn fordert dabei Änderungen vom Verband, was die Sicherheit angeht.