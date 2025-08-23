Jasper Philipsen gewinnt Vuelta-Auftakt in Novara

Die 80. Vuelta startet mit einem Sieg des Belgiers Jasper Philipsen in Novara. Er gewinnt den Massensprint und übernimmt die Gesamtführung. Topfavorit Jonas Vingegaard beendet die Etappe im Hauptfeld.

Jasper Philipsen, hier beim Auftaktsieg an der Tour de France, gewinnt auch die 1. Etappe der Vuelta Foto: Christophe Petit Tesson

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Sprinter Jasper Philipsen gewinnt beim Abstecher nach Italien die Auftaktetappe der 80. Vuelta. Der Belgier setzt sich in Novara im Massensprint durch und ist erster Träger des roten Trikots.

Philipsen hatte bereits bei der Tour de France in diesem Jahr die erste Etappe gewonnen, musste allerdings nach einem schweren Sturz zwei Tage später aufgeben. Er hatte dabei einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenfraktur erlitten. «Gewinnen ist immer toll. Ich war enttäuscht, dass ich bei der Tour raus musste. Der Sieg heute ist eine Entschädigung hierfür», kommentierte Philipsen den Erfolg.

Mehrere Rad-Stars nicht am Start

Der Topfavorit Jonas Vingegaard beendet das erste Teilstück im Hauptfeld. Der zweifache Champion der Tour de France hofft auf ein Happy End in dieser Saison, nachdem er bei Frankreich-Rundfahrt gegen seinen Widersacher Tadej Pogacar erneut chancenlos geblieben war. Der Slowene ist bei der Vuelta nicht am Start, genauso wenig wie der Vorjahressieger Primoz Roglic, der Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel und Deutschlands Tour-Dritter Florian Lipowitz.

Am Sonntag steht der erste Härtetest für die Anwärter auf den Gesamtsieg an. Am Ende der 160 km geht es hinauf nach Limone Piemonte, ein Anstieg der zweiten Kategorie. Die Vuelta-Route hat es insgesamt in sich. Es sind zehn Bergankünfte, darunter der berüchtigte Angliru mit bis zu 23,5 Prozent Steigung, bis zum Finale am 14. September in Madrid zu bewältigen.