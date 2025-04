Mit Remco Evenepoel kündet ein grosser Name seine Teilnahme bei der Tour de Romandie an. Noch im Dezember zog sich der Belgier eine schwere Verletzung zu.

Remco Evenepoel startet an der Tour de Romandie. Foto: FREDERIC SIERAKOWSKI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der zweimalige Olympiasieger und Weltmeister Remco Evenepoel (25) bestreitet die Tour de Romandie. Damit wird er eines seiner ersten Rennen nach einem heftigen Sturz in der Schweiz bestreiten.

Im Dezember steiss Evenepoel mit einem Postauto zusammen. Der Belgier verletzte sich beim Unfall an der Rippe, dem rechten Schulterblatt und der rechten Hand, ausserdem erlitt er eine beidseitige Lungenprellung.

An der Tour de Romandie, die am 29. April in Saint-Imier im Berner Jura startet, wird Evenepoel der grosse Star sein. Auch das Schweizer Tudor-Team befindet sich mittels einer Wildcard am Start. Insgesamt nehmen 20 Mannschaften teil.