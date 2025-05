Küng rückt bei 3. Tour-de-Romandie-Etappe in den Fokus

1/4 Stefan Küngs Fluchtversuch bleibt die Krönung verwehrt. Foto: keystone-sda.ch

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Australier Jay Vine gewinnt die 3. Etappe der Tour de Romandie, die von der langen aber letztlich erfolglosen Flucht von Stefan Küng geprägt ist. Der Franzose Alex Baudin behält sein am Vortag erobertes Leadertrikot.

Jay Vine setzt sich im coupierten Teilstück mit Start und Ziel in Cossonay nach 183 km solo durch. Der Australier vom Team UAE Emirates lanciert im kurzen Schlussanstieg eine Attacke und rettet seinen Vorsprung in der Ebene ins Ziel. Mit zwei Sekunden Rückstand meistert der Franzose Lenny Martinez den Sprint des heranbrausenden Feldes.

Nicht belohnt wird ein Fluchtversuch von Stefan Küng. Der Thurgauer reisst schon früh mit zwei anderen Fahrern, den Niederländern Bauke Mollema und Huub Artz, aus und lässt diese später, am letzten kategorisierten Anstieg des Tages, stehen. Doch auf den letzten 40 km schmilzt Küngs Vorsprung auf das Peloton kontinuierlich. Seine Hoffnungen auf einen Etappensieg muss der Zeitfahr- und Klassiker-Spezialist rund 11 km vor dem Ziel begraben, als er vom Feld eingeholt wird.

Schwere Bergetappe am Samstag

An der Spitze des Gesamtklassements gibt es keine Änderungen. Alex Baudin behält sein am Vortag erobertes Leadertrikot. Der Franzose weist weiterhin einen Vorsprung von fünf Sekunden auf den Belgier William Lecerf aus.

Die Entscheidung um den Gesamtsieg wird am Samstag in der schweren Bergetappe mit der Zielankunft auf 2090 Metern Höhe im Walliser Skigebiet Thyon 2000 so richtig lanciert. Die 78. Ausgabe der Westschweizer Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Zeitfahren in Genf.