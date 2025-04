Brennan neuer Leader der Tour de Romandie

1/2 Matthew Brennan siegt überlegen und erhält ein neues gelbes Trikot - jenes für den Leader der Tour de Romandie. Foto: LAURENT GILLIERON

Darum gehts Matthew Brennan führt Tour de Romandie nach erster Etappe an

Massensprint trotz 3000 Höhenmetern, Brennan setzt sich souverän durch

Jan Christen fällt zurück, nur acht Sekunden Rückstand im Gesamtklassement Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Matthew Brennan (19) heisst der neue Leader der Tour de Romandie. Der Brite löst in der ersten Etappe den Landsmann und Prolog-Sieger Samuel Watson (19) ab.

Der 19-jährige Brite holt das Leader-Trikot dank der Bonifikation im Sprint. Brennan jubelt auf dem Teilstück über 194 km von Münchenstein nach Fribourg als Etappensieger. Obwohl über 3000 Höhenmeter zu bezwingen sind, kommt es zum Massensprint. Brennan setzt sich souverän durch.

Der beste Schweizer

Wegen gesundheitlicher Probleme fällt Jan Christen (20) in der Steigung hoch zum Chaumont aus dem Feld. Der Aargauer kämpft sich zurück. Sofern sich das grosse Schweizer Nachwuchstalent erholen kann, bleiben die Chancen auf eine starke Klassierung im Gesamtklassement intakt. Christens Rückstand beträgt nur acht Sekunden. Bester Schweizer im Overall-Klassement bleibt Stefan Küng (31) als Sechster.

Der hoch dekorierte Remco Evenepoel (25) peilt den Etappensieg nicht an, obwohl es auf dem hügeligen Terrain vor dem Ziel durchaus Möglichkeiten gegeben hätte. Die Teams setzen am Mittwoch auf die Sprinter und lassen keine Ausreissversuche zu. Der zweifache Olympiasieger ist weiterhin in den Top Ten klassiert.