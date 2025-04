Die Tour de Romandie ist eröffnet. Der Prolog vom Dienstag geht an den Briten Samuel Watson. Von den Schweizer Fahrern kommen gleich drei in die Top 10.

1/4 Samuel Watson absolviert den Prolog der Tour de Romandie am schnellsten. Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Samuel Watson heisst der erste Leader der 78. Tour de Romandie.

Der Brite vom Team Ineos setzt sich im Prolog in Saint-Imier BE über 3,44 km mit 28 Hundertstel Vorsprung vor Ivo Oliveira aus Portugal durch.

Bester Schweizer ist Stefan Bissegger, der das Podest als Vierter nur um zwei Hundertstel verpasst. Stefan Küng klassiert sich als Sechster noch vor Topfavorit Remco Evenepoel. Der zweifache Olympiasieger wird mit gut viereinhalb Sekunden Rückstand auf den Sieger Achter.

Mit Jan Christen (10.) fährt noch ein dritter Schweizer unter die besten zehn.

Die 1. Etappe am Mittwoch führt über 194,3 km von Münchenstein bei Basel nach Fribourg. Die 78. Ausgabe der Westschweizer Rundfahrt endet am Sonntag mit einem Zeitfahren in Genf.