Die ehemalige venezolanische Bahnrad-Fahrerin Daniela Larreal Chirinos ist tot. Sie wurde am Freitag leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Eine Obduktion ergab, dass sie an Essen erstickt ist.

Traurige Neuigkeiten aus Las Vegas: Die ehemalige Bahnrad-Athletin Daniela Larreal Chirinos ist im Alter von nur 50 Jahren gestorben. Die Venezolanerin wurde von ihren Arbeitskollegen am 12. August als vermisst gemeldet, nachdem sie nicht zur Arbeit in einem Hotel in Las Vegas erschienen war. Vier Tage drauf suchten Polizeibeamte ihre Wohnung auf und fanden dort die Leiche Larreals.

Wie die spanische Zeitung ABC berichtet, ergab eine Autopsie, dass die frühere Spitzensportlerin erstickt ist. So wurden bei der Obduktion der Leiche Reste an fester Nahrung in der Luftröhre gefunden. Die Todesursache wurde von den Behörden noch nicht offiziell bestätigt, derzeit laufen noch weitere Untersuchungen.

Rekord mit fünf Olympia-Teilnahmen

Larreal gilt als eine der grössten venezolanischen Athletinnen aller Zeiten. 1992 vertrat sie im Alter von 19 Jahren ihr Land erstmals an Olympischen Sommerspielen in Barcelona. Danach folgten Auftritte in Atlanta (1996), Sydney (2000), Athen (2004) und im Jahr 2012 schliesslich in London. Damit ging sie in die Geschichtsbücher ihres Heimatlandes ein: Keine andere venezolanische Athletin hatte davor an fünf Olympischen Spielen teilgenommen.

Bei den Panamerikanischen Spielen holte sie drei Goldmedaillen (2005, 2011, 2012). Bei den Bolivar-Spielen im Jahr 2005 räumte sie gleich deren vier Goldmedaillen ab. Neben ihrer Sportlerinnenkarriere absolvierte sie auch ein Studium zur Sportlehrerin. Zudem machte sie auch politisch immer wieder auf sich aufmerksam. Sie unterstütze den ehemaligen Präsidenten Hugo Hugo Chávez (†) öffentlich, was dazu führte, dass sie von einigen konservativen Medien in Venezuela boykottiert wurde.