Ergreifende Trauerfeier Familie und Freunde nehmen Abschied von Muriel Furrer (†18)

Mehrere hundert Menschen nehmen am 8. November in der reformierten Kirche Uster ZH Abschied von Muriel Furrer (†18). Das Rad-Talent war am 26. September während des U19-WM-Rennens bei Küsnacht schwer gestürzt und erlag einen Tag später ihren schweren Verletzungen.