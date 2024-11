Wieder grosse Trauer in der Radsport-Szene: Der erst 18-jährige Belgier Miel Dekien ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Das belgische Rad-Talent Miel Dekien ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Foto: X/Belgian Cycling Team

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Radsport hat schon wieder einen Todesfall zu beklagen. Der 18-jährige Belgier Miel Dekien kommt bei einem Autounfall ums Leben.

Anderthalb Monate nach dem Tod der 18-jährigen Zürcherin Muriel Furrer an der Strassen-WM in Zürich spielt sich die nächste Tragödie ab. Gemäss den Verantwortlichen des belgischen Radsportverbands ereignete sich der Unfall mit dem talentierten Radquer-Fahrer in der Nähe der belgischen Stadt Diksmuide.

«Mit grosser Trauer geben wir bekannt, dass unser Fahrer Miel Dekien infolge eines tragischen Verkehrsunfalls verstorben ist», schrieb die Leitung des belgischen Teams CQA, dem Dekien angehört hatte. Beim Unfall starb gemäss Medienberichten ein zweiter, gleichaltriger Mann.