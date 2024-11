Sechs Wochen sind vergangen seit dem tragischen Tod von Muriel Furrer (†18) bei der WM in Zürich. In Uster ZH nahmen Angehörige und Freunde Abschied von der Schweizer Rad-Hoffnung – mit bewegenden Worten und herzzerreissenden Anekdoten.

Daniel Leu Stv. Sportchef

Mehrere hundert Menschen nahmen am Freitagnachmittag in der reformierten Kirche Uster ZH Abschied von Muriel Furrer. Das Rad-Talent war am 26. September während des U19-WM-Rennens bei Küsnacht schwer gestürzt und erlag einen Tag später im Alter von nur 18 Jahren ihren schweren Verletzungen.

Diese Tragödie hat die Schweiz bewegt. Und sie tut es auch heute noch, sechs Wochen später. Viele haben an jenem verhängnisvollen September-Tag einen geliebten Menschen verloren. Die Eltern ihre immer lächelnde Tochter. Die Geschwister ihre kleine Schwester. Die Schüler der United School of Sports eine geschätzte Mitschülerin. Die Swiss Life eine engagierte KV-Lernende. Der Veloclub Meilen ein ambitioniertes Mitglied. Swiss Cycling eine talentierte Fahrerin.

Sie alle kamen nun an diesem prächtigen Freitag im Zürcher Oberland zusammen, um zu gedenken, zu trauern, zu lachen, zu erinnern. «Wir dürfen nicht nur der Trauer Raum geben, denn Muriel war so hoffnungsvoll. Auch dem müssen wir Raum geben», erklärte der Pfarrer gleich zu Beginn.

Traum Nummer 93: Muriel Furrer bei Olympia zujubeln

In einem Brief von Muriel Furrers Mutter Christine, vorgetragen von einer Pfarrerin, hiess es: «Muriel, du hast so viel gelacht und so viele Begabungen gehabt. Ich war immer einer deiner grössten Fans. Und wir haben noch so viel zusammen vorgehabt – in die Blinde Kuh essen gehen, Skaten in Davos, Shoppen in Zürich. Wir sehen uns im Himmel wieder, ich freue mich.» Doch die Mutter stellte auch Fragen: «Warum durfte nicht ich für dich gehen? Wie sollen wir ohne dich leben?» Fragen, auf die es leider keine Antworten gibt.

Auch ein Brief von Muriels Vater Reto wurde vorgelesen. Darin erinnerte er zurück, wie sie gemeinsam in Verona mit ihrem Wohnmobil in einer engen Gasse steckenblieben. Oder wie sie gemeinsam mit dem Velowerkzeug in einem Hotelzimmer die verschlossenen Fenster doch noch öffnen konnten. Bruder Eric erzählte, wie er Muriel mal die blonden Haare abschnitt und diese unter dem Sofa versteckte und dass auf seiner Traumliste unter Nummer 93 stehe, er wolle mal Muriel an Olympischen Spielen zujubeln.

Dazu wird es leider nie kommen. Trotz zahlreicher Tränen strichen viele während des Abschiedsgottesdienstes das Positive hervor. Ihr Lächeln. Ihr Optimismus. Regierungsrat Mario Fehr: «Sie bleibt ein Vorbild für uns. Sie möchte, dass wir lächeln, wenn wir an sie denken.»

