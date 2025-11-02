DE
Er gewann 1948 Gold
Ältester Olympiasieger mit 101 Jahren verstorben

Der älteste Olympiasieger, Charles Coste, ist mit 101 Jahren verstorben. Sein Nachfolger ist ein russisch-armenischer Fussballer.
Publiziert: vor 13 Minuten
Der älteste noch lebende Olympiasieger ist mit 101 Jahren verstorben.
Foto: AFP
Charles Coste, ehemaliger Radsportler und bisher ältester noch lebender Olympiasieger der Welt, starb am 30. Oktober im Alter von 101 Jahren. Dies gab die französische Sportministerin Marina Ferrari am Sonntag auf der Plattform X bekannt. Coste hatte bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris, in einem Rollstuhl sitzend, das olympische Feuer an Judoka Teddy Riner und Ex-Leichtathletin Marie-José Pérec weitergegeben.

Coste gewann an den Spielen 1948 in London Gold in der Mannschaftsverfolgung im Bahnrad. 

Der nun älteste noch lebende Olympiasieger ist neu der russisch-armenische Fussballer Nikita Simonjan (99), der mit der Sowjetunion 1956 in Melbourne die Goldmedaille holte. 

