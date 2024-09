Die Strassen sind bei Radrennen zwar abgesperrt, aber immer wieder kommt es zu schlimmen Unfällen wie nun an der WM in Zürich mit der Schweizerin Muriel Furrer (18). Mehrere Fälle aus den letzten Jahren endeten sogar tödlich.

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

6 Juli 2024

Es passiert an der Österreich-Rundfahrt bei der Abfahrt vom Grossglockner. Der Norweger André Drege (†25) kommt zu Fall und verstirbt noch am Unfallort. Als Ursache wird ein technisches Problem am Hinterrad festgestellt. SRF-Experte Sven Montgomery sagt damals zu Blick: «Es mag hart klingen, aber wir müssen leider mit solchen Unfällen leben. Will man tödliche Unfälle gänzlich ausschliessen, darf man keine Radrennen mehr durchführen.»

4 April 2024

Superstar Jonas Vingegaard (27) erwischt es bei der Baskenland-Rundfahrt heftig. Der Däne liegt nach einem Massensturz mit Todesangst im Strassengraben, hat mehrere Rippenbrüche und eine schwere Lungenverletzung. Vingegaard kommt auf die Intensivstation, erholt sich danach aber vollständig und fährt wieder Rennen.

21 September 2023

Stefan Küng (30) ist an der EM in Holland auf Medaillenkurs im Zeitfahren, als er mit vollem Tempo ins Absperrgitter fährt. Der Thurgauer fährt zwar wie in Trance weiter, erleidet aber eine Hirnerschütterung, einen Jochbeinbruch und Brüche in der linken Hand.

Brutaler Crash auf der Zielgeraden: Fabio Jakobsen (links im Hintergrund) verletzt sich 2020 an der Polen-Rundfahrt lebensgefährlich. Foto: Getty Images 1/6

16 Juni 2023

Mit Gino Mäders (†26) tödlichem Sturz fällt an der Tour de Suisse 2023 die Sonne vom Schweizer Rad-Himmel. Das riesige Versprechen unseres Radsports crasht in einer Linkskurve auf der Abfahrt vom Albula-Pass. Wie der Sturz genau passiert ist, bleibt offen, es existieren keine Bilder.

15 August 2020

Der heutige Rad-Star Remco Evenepoel (24) hat mit 20 Jahren extremes Glück, als er bei einem Horrorsturz an der Lombardei-Rundfahrt in ein Brückengeländer prallt, darüber hinwegfällt und in die Tiefe stürzt. Beim lebensgefährlichen Crash kommt der Belgier mit einem Beckenbruch und einer Lungenquetschung davon.

5 August 2020

Es geht um den Etappensieg an der Polen-Rundfahrt, als im Schlusssprint bei rund 80 km/h Fabio Jakobsen (28) von Dylan Groenewegen in die Bande gedrängt wird. Der Holländer crasht fürchterlich und zieht sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Zwei Tage befindet er sich im künstlichen Koma. Jakobsen erholt sich vollständig und fährt heute wieder Rennen.

6 Oktober 2019

Bei der Lombardei-Rundfahrt für den Nachwuchs wird Edo Maas mit damals 19 Jahren Opfer eines tragischen Missverständnisses. Ein nicht am Rennen beteiligtes Auto biegt auf den Circuit ein, der Holländer kollidiert mit rund 70 km/h. Mit Frakturen am Rücken und im Gesicht wird er im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt. Maas überlebt, sitzt aber heute im Rollstuhl.

5 August 2019

Bei der Polen-Rundfahrt ist die Fahrbahn regennass, Bjorg Lambrecht (†22) stürzt und prallt in ein Hindernis aus Beton. Der Belgier wird reanimiert, verstirbt aber im Spital während einer Not-Operation.