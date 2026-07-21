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Deutscher muss aufgeben
Florian Lipowitz stürzt bei Tour de France heftig

Florian Lipowitz stürzt beim Zeitfahren der 16. Etappe schwer und muss die Tour abbrechen.
Publiziert: 20:11 Uhr
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