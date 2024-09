Blick nimmt Augenschein im Camper der Schweizer Velo-Nati «Wir haben sehr, sehr viel kalorienreiches Essen hier»

Wenn man diese Woche aus der Blick-Redaktion an der Dufourstrasse in Zürich läuft, bietet sich ein völlig anderes Bild als sonst: Man steht mitten auf einem Campingplatz. Blick-Reporterin Karin Frautschi hat sich in den Vans der Velo-Nationalteams umgesehen.