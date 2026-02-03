Alex Vogel beschert der Schweiz in der Türkei die erste Schweizer Goldmedaille an einer Bahnrad-EM seit zehn Jahren.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Vogel, am Montag bereits Silbermedaillengewinner mit dem Vierer, triumphiert an den Titelkämpfen in Konya im Scratch. Es handelt sich um den ersten EM-Triumph für die Schweiz seit zehn Jahren und den dritten Medaillengewinn in Konya. Das Schweizer Nationalteam präsentiert sich somit auch am dritten Wettkampftag in hervorragender Verfassung. Am Sonntag ist Aline Seitz im Scratch Zweite geworden.

Vogel setzt sich im Duell mit dem unter neutraler Flagge startenden Russen Ilja Sawekin durch. Zuvor haben sich die beiden einen Rundenvorsprung erkämpft.

Der 26-jährige Thurgauer gehört im Scratch seit geraumer Zeit zu den Besten. An den Weltmeisterschaften 2023 in Glasgow sah er lange Zeit wie der sichere Sieger aus, wurde jedoch kurz vor dem Ziel noch eingeholt. Nun ist er für seine grossartigen Leistungen belohnt worden. «Ich habe immer davon geträumt, dieses Trikot zu tragen, nun ist dieser Traum wahr geworden», sagt Vogel, sogleich ergänzend, dass es bis zum Rundengewinn ein sehr harter Kampf gewesen sei.

Im olympischen Omnium belegt Michelle Andres nach einem Sturz im Ausscheidungsfahren den 8. Platz. In der Einzelverfolgung unterbietet Pascal Tappeiner den Schweizer Rekord von Simon Vitzthum aus dem Jahr 2022 um drei Zehntel. Der St. Galler reiht sich in 4:07,032 Minuten als Neunter ein.