1500 Fahrer mit dabei Memorial Ride für Muriel Furrer

In Zürich versammelten sich am Sonntag frühmorgens rund 1500 Menschen zu einer Trauer-Velorunde für die verstorbene Nachwuchsfahrerin Muriel Furrer (†18). Die geplante City-Race wurde in eine Gedenkfahrt umgewandelt, um ihrem tragischen Schicksal zu gedenken.